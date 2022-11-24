Новости
Комитет Госдумы по аграрным вопросам на этой неделе заканчивает прием поправок по законопроекту о принципах распределения квот в рыбной отрасли

Законопроект о квотах собирает увесистую папку поправок

Комитет Госдумы по аграрным вопросам на этой неделе заканчивает прием поправок по законопроекту о принципах распределения квот в рыбной отрасли. На возможность направить свои предложения активно отреагировали и региональные, и федеральные парламентарии.

На сбор поправок к проекту изменений федерального закона о рыболовстве, принятому в первом чтении 27 октября, Госдума отвела 30 дней. Парламентарии дают предложения по всем ключевым направлениям предусмотренных законопроектом изменений — инвестквотам под флот, береговой переработке, крабовым аукционам, квотам добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных.

Законодательная дума Хабаровского края, Законодательное собрание Камчатки выступили за перенос запуска второго этапа по ивестквотам под флот до 2026 г., а по крабовым аукционам — до 2034 г. (к этому времени должны завершить свое действие уже заключенные с предприятиями договоры на долгосрочное закрепление ресурса). На необходимость разобраться сначала с судостроительными заказами первого раунда, а только потом уже переходить ко второму указала в своих поправках и группа членов Совета Федерации.

Парламентарии Камчатского края предложили подумать и над объемом для распределения по квотам добычи на инвестиционные цели — сократить его с 20% до 10%.

Не осталась без внимания региональных законодательных органов и предусмотренная законопроектом «добавка» в 4% для участников первого этапа программы инвестквот. За исключение такого донаделения высказались, в частности, сенаторы. Положение о 4%, по их мнению, противоречит самой идее инвестиционных квот, когда право на промысел предоставляется в обмен на определенные вложения в развитие мощностей.

В набор поправок по проекту закона вошли и предложения отказаться от увязки в один объект инвестиций береговых заводов и флота, сообщает корреспондент Fishnews.

По Северному бассейну законопроект не предусматривает продолжение программы рыбных инвестквот, однако прибрежные регионы волнует судьба крабовых ресурсов. Архангельское областное собрание депутатов высказалось за то, чтобы не проводить по бассейну крабовые аукционы второго этапа. Также региональные парламентарии выступили с поправкой о том, чтобы по крабам объемы для освоения предоставлялись только после ввода объекта инвестиций в строй (этот принцип уже закреплен для рыбных инвестквот).

Сахалинская областная дума, как и коллеги из других регионов, предложила подождать с крабовыми торгами до завершения срока действия уже заключенных договоров.

Важный вопрос — какие ресурсы могут попасть под перераспределение. Профильный комитет Законодательного собрания Приморского края и сенатор от региона Людмила Талабаева выступили за то, чтобы исключить из аукционов такие специфические объекты промысла, как глубоководные крабы.

С учетом региональной специфики депутаты Сахалинской области и Приморья сформулировали поправки об исключении квот добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях. Напомним, что «кандидатами» на перераспределение в рамках нового вида квот были названы гребешки, морские ежи, трубачи и трепанги. Поправки по исключению таких нововведений из законопроекта предложили и федеральные парламентарии.

Есть предложения и по выводу из сферы действия проекта закона субъектов малого и среднего бизнеса в рыбной отрасли.

Камчатский край и вовсе заявил, что нужно не замыкаться только на квотах под инвестиции, и призвал коллег подумать над механизмом инвестиционного нормирования — как более бережном для уже работающих предприятий инструменте привлечения вложений.

Формирование предложений по законопроекту продолжается.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: камчаткакраб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Лососевая путина показала неплохие результаты

Генеральный директор ПАО «Дальрыба» Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Генеральный директор ПАО «Дальрыба»

Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Пришло время прислушаться к мнению рыбаков

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Суда — это основа всей отрасли

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО в области оперативного прогнозирования Виктор ФИЛАТОВ

Ведущий научный сотрудник ТИНРО в области оперативного прогнозирования

Виктор ФИЛАТОВ

Иваси и скумбрия будут с нами еще много лет

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Все материалы

Крупным планом

Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.