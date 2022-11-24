Законопроект о квотах собирает увесистую папку поправок

Комитет Госдумы по аграрным вопросам на этой неделе заканчивает прием поправок по законопроекту о принципах распределения квот в рыбной отрасли. На возможность направить свои предложения активно отреагировали и региональные, и федеральные парламентарии.

На сбор поправок к проекту изменений федерального закона о рыболовстве, принятому в первом чтении 27 октября, Госдума отвела 30 дней. Парламентарии дают предложения по всем ключевым направлениям предусмотренных законопроектом изменений — инвестквотам под флот, береговой переработке, крабовым аукционам, квотам добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных.

Законодательная дума Хабаровского края, Законодательное собрание Камчатки выступили за перенос запуска второго этапа по ивестквотам под флот до 2026 г., а по крабовым аукционам — до 2034 г. (к этому времени должны завершить свое действие уже заключенные с предприятиями договоры на долгосрочное закрепление ресурса). На необходимость разобраться сначала с судостроительными заказами первого раунда, а только потом уже переходить ко второму указала в своих поправках и группа членов Совета Федерации.

Парламентарии Камчатского края предложили подумать и над объемом для распределения по квотам добычи на инвестиционные цели — сократить его с 20% до 10%.

Не осталась без внимания региональных законодательных органов и предусмотренная законопроектом «добавка» в 4% для участников первого этапа программы инвестквот. За исключение такого донаделения высказались, в частности, сенаторы. Положение о 4%, по их мнению, противоречит самой идее инвестиционных квот, когда право на промысел предоставляется в обмен на определенные вложения в развитие мощностей.

В набор поправок по проекту закона вошли и предложения отказаться от увязки в один объект инвестиций береговых заводов и флота, сообщает корреспондент Fishnews.

По Северному бассейну законопроект не предусматривает продолжение программы рыбных инвестквот, однако прибрежные регионы волнует судьба крабовых ресурсов. Архангельское областное собрание депутатов высказалось за то, чтобы не проводить по бассейну крабовые аукционы второго этапа. Также региональные парламентарии выступили с поправкой о том, чтобы по крабам объемы для освоения предоставлялись только после ввода объекта инвестиций в строй (этот принцип уже закреплен для рыбных инвестквот).

Сахалинская областная дума, как и коллеги из других регионов, предложила подождать с крабовыми торгами до завершения срока действия уже заключенных договоров.

Важный вопрос — какие ресурсы могут попасть под перераспределение. Профильный комитет Законодательного собрания Приморского края и сенатор от региона Людмила Талабаева выступили за то, чтобы исключить из аукционов такие специфические объекты промысла, как глубоководные крабы.

С учетом региональной специфики депутаты Сахалинской области и Приморья сформулировали поправки об исключении квот добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях. Напомним, что «кандидатами» на перераспределение в рамках нового вида квот были названы гребешки, морские ежи, трубачи и трепанги. Поправки по исключению таких нововведений из законопроекта предложили и федеральные парламентарии.

Есть предложения и по выводу из сферы действия проекта закона субъектов малого и среднего бизнеса в рыбной отрасли.

Камчатский край и вовсе заявил, что нужно не замыкаться только на квотах под инвестиции, и призвал коллег подумать над механизмом инвестиционного нормирования — как более бережном для уже работающих предприятий инструменте привлечения вложений.

Формирование предложений по законопроекту продолжается.

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