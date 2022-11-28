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Коммерческий директор компании «Владснаб» Ренат СУЛЕЙМАНОВ

Ренат Сулейманов: Снабженческие задачи нам ставят рыбаки

Перевод морозильных мощностей с фреона-22 на его заменители может быть не только безболезненным, но и выгодным, уверены в компании «Владснаб». По запросу рыбопромышленных предприятий снабженцы организовали поставку альтернативных хладагентов.

Ежегодное потребление фреона R22 (дифторхлорметана) постепенно снижается, к 2030 г. он должен быть полностью изъят из оборота. Это требование международного Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, напомнил коммерческий директор АО «Владснаб» Ренат Сулейманов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он рассказал, что в прошлом году были серьезные перебои с поставками фреона-22 на российский рынок, в результате колебания цены достигали 500%. Так, цена баллона 13,6 кг составляла 55 тыс. рублей. А сейчас он стоит от 12 тыс. до 17 тыс. рублей.

«В настоящее время предприятия, связанные с промышленным холодоснабжением, постепенно переходят на заменители фреона-22 — гидрофторуглероды (они же ГФУ) 422а, 422д и иные. Однако в российской рыбной промышленности преобладают достаточно старые суда, где значительная часть холодильных установок по-прежнему работает на привычном фреоне-22», — отметил Ренат Сулейманов.

Он обратил внимание, что использование заменителя сокращает расходы предприятий. «Ведь разница в цене между не содержащим хлора аналогом и фреоном-22 может достигать 100% (то есть фреон-22 может быть вдвое дороже аналога). При этом объем фреона, необходимого для заправки установок на рыбопромысловых судах и береговых предприятиях, может измеряться тоннами. Так что разница может составить несколько миллионов рублей с одной заправки», — акцентировал собеседник Fishnews.

По его словам, даже полная замена газа не требует смены рефмасел. «При этом «Владснаб» при переходе с фреона-22 на заменители (422а и 422д) предоставит особые условия, которые позволят предприятиям провести замену с наименьшими затратами и сократить расходы на последующих заправках. Наконец, я упомяну еще один явный плюс для перехода на заменители. Поскольку фреон-22 относится к озоноразрушающим веществам, предприятие обязано вести его регистровый учет в отдельном журнале. В случае использования заменителя такой необходимости нет», — подчеркнул Ренат Сулейманов.

Полный текст интервью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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