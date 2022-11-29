Аквафермеры стали активнее страховать рыбные урожаи

Сейчас застрахованный объем объектов товарной аквакультуры составляет 10,3 тыс. тонн — 3% от общего производства по стране, рассказали в Минсельхозе.

Цифры озвучила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова на круглом столе по актуальным вопросам агрострахования с господдержкой. Она обратила внимание на высокие темпы роста по направлению рыбоводства — в 2020 г. было застраховано всего 2,2 тыс. тонн объектов аквакультуры, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Напомним, господдержку сельскохозяйственного страхования на товарную аквакультуру распространили в 2019 г. Субсидирование призвано сгладить для производителей риски потери урожая из-за заразных болезней рыб, природных катаклизмов и т.д. План сельхозстрахования на 2022 г. утвержден приказом Минсельхоза от 8 сентября 2021 г. № 615.

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