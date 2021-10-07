Карповые «уплыли» из плана сельхозстрахования с господдержкой

Минсельхоз утвердил План сельскохозяйственного страхования на 2022 г. Использование механизма субсидирования предусмотрено и для развития товарной аквакультуры.

План сельхозстрахования на будущий год определен приказом Министерства сельского хозяйства от 8 сентября 2021 г. № 615. Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что такой план выпускается ежегодно - в рамках федерального закона о государственной поддержке в сфере сельхозстрахования. В 2019 г. возможность использования субсидий распространили и на товарное рыбоводство.

В перечень объектов аквакультуры, в отношении которых предлагается сгладить риски, на 2022 г. включены лососевые, сомовые, сиговые и осетровые виды рыб. Карповые, в отличие от нынешнего года, в список не входят.

По данным Национального союза агростраховщиков, за 2020 г. возможностями субсидируемого страхования воспользовались 14 рыбоводческих хозяйств в Карелии, Вологодской, Мурманской и Астраханской областях.

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