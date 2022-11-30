В Антарктике нашли нерестилища и «ясли» криля

Максимальные концентрации икры криля сосредоточены в южной глубоководной части Антарктического пролива и над северо-восточным и юго-западным склонами бассейна Пауэлла, установили ученые. Больше всего личинок этих рачков обнаружили к северу от Южных Оркнейских островов.

Выводы сделали сотрудники Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН по итогам рейса на НИС «Академик Мстислав Келдыш».

«В Атлантическом секторе Антарктики создаются наиболее благоприятные условия для концентрирования криля и располагаются традиционные участки его исторического и современного промысла. Здесь скопления криля устойчиво существуют продолжительное время в сезонном аспекте и характеризуются наибольшей плотностью биомассы по сравнению с другими районами Южного океана», — рассказала автор исследования, научный сотрудник лаборатории систематики и морфологии ННЦМБ ДВО РАН Валентина Касьян.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре Минобрнауки, в 2022 г. специалисты изучили влияние климатических условий на структуру и пространственную организацию яиц и личинок антарктического криля в Атлантическом секторе Южного океана. Кроме того, ученые детализировали пространственное и вертикальное распределение, возрастную структуру личинок криля. В ходе экспедиции было собрано 119 планктонных проб на 23 комплексных в различных горизонтах — от 3500 м до поверхности.

Оказалось, что численность яиц и личинок увеличивается в восточном направлении от Антарктического полуострова к Южным Оркнейским островам. Исследования показали, что на процессы развития и распределения личинок криля влияют условия среды, в частности, сочетание таких факторов, как поверхностная температура и концентрация хлорофилла.

«Мы выделили четыре группы личинок криля на разных стадиях развития. Эти группы располагались в двух субрегионах, граница между которыми проходила у Южных Оркнейских островов», — отметила Валентина Касьян.

Результаты работ опубликованы в научном журнале. Сейчас ученые обсуждают гипотезу переноса личинок криля течениями в важном промысловом районе Атлантического сектора Антарктики.

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