ОДУ Западного бассейна поделили между рыбаками и наукой
Росрыболовство распределило по направлениям использования общий допустимый улов на 2023 г. для Западного рыбохозяйственного бассейна.
Распределение предусмотрено приказом ведомства от 25 ноября 2022 г. № 695. Как сообщает корреспондент Fishnews, определены объемы для научных исследований и промысла.
Для промышленного лова отведены объемы добычи балтийской сельди, шпрота, трески, судака и других объектов.
Ранее вышли приказы о распределении ОДУ по видам квот для Северного, Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского бассейнов.
На основании объемов, определенных для промышленного лова, квоты затем распределяются по предприятиям.
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Текст приказа смотрите в прикрепленном файле.