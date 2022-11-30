ОДУ Западного бассейна поделили между рыбаками и наукой

Росрыболовство распределило по направлениям использования общий допустимый улов на 2023 г. для Западного рыбохозяйственного бассейна.

Распределение предусмотрено приказом ведомства от 25 ноября 2022 г. № 695. Как сообщает корреспондент Fishnews, определены объемы для научных исследований и промысла.

Для промышленного лова отведены объемы добычи балтийской сельди, шпрота, трески, судака и других объектов.

Ранее вышли приказы о распределении ОДУ по видам квот для Северного, Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского бассейнов.

На основании объемов, определенных для промышленного лова, квоты затем распределяются по предприятиям.

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Текст приказа смотрите в прикрепленном файле.