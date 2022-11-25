Допустимый улов на Северном бассейне разошелся по видам квот

Росрыболовство распределило разрешенные для добычи объемы на 2023 г. на Северном бассейне по направлениям использования — промышленного лова, традиционного промысла КМНС, научных исследований, организации любительской рыбалки.

Росрыболовство приказом от 23 ноября 2022 г. № 683 распределило общие допустимые уловы Северного бассейна, а также объемы по межправу по видам квот. Такое распределение определяет, сколько можно будет добыть для научных исследований, сколько — в рамках традиционного промысла коренных малочисленных народов Севера, а сколько — при проведении научных исследований и на участках для любительской рыбалки.

Речь идет о таких объектах лова, как треска, пикша, морской окунь, крабы, северная креветка и других. В том числе в приложении к приказу приводятся объемы в районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Условия промысла на предстоящий год Россия и Норвегия обсуждали на 52-й сессии комиссии в октябре.

Напомним, что ОДУ на 2023 г. утвержден приказом Минсельхоза от 30 сентября 2022 г. № 648. При этом для рыболовства на Северном бассейне очень важны и квоты, которые распределяются согласно международным договоренностям.

Текст приказа смотрите в прикрепленном файле.

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