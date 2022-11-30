Калининградская область стала выращивать больше рыбы

Аквакультурные хозяйства Калининградской области за девять месяцев с начала года произвели 106 тонн товарной рыбы. Это вдвое выше уровня 2021 г., отмечают в региональном агентстве по рыболовству.

Рыбопосадочного материала с января по сентябрь вырастили 42 тонны — в шесть раз больше, чем за отчетную дату прошлого года, рассказали Fishnews в пресс-центре областного правительства.

Отмечено, что большое внимание в регионе уделяют развитию искусственного воспроизводства рыбы. Так, для сохранения и увеличения запасов европейского угря в Калининградском и Куршском заливах одна из компаний открыла рыбоводный комплекс, который позволяет выращивать до 6 млн штук молоди этой рыбы. Выпуски начались в сентябре — впервые за последние 30 лет. Всего в Калининградский залив отправили 430 тыс. мальков угря, программа рассчитана на 12 лет.

Другая компания оборудовала производственные мощности для ежегодного выращивания до 3 млн мальков балтийского сига. Его планируется выпускать в Куршский залив в рамках компенсационных мероприятий по сохранению водных биоресурсов.

Сейчас в регионе, по данным агентства, товарное рыбоводство развивают шесть предприятий. Они выращивают карпа, осетра, стерлядь, радужную форель, клариевого сома. Также эти компании производят посадочный материал — мальков этих рыб.

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