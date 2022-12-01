Россия встречает зиму с 4,5 млн тонн уловов

По данным отраслевой системы мониторинга, к концу ноября вылов российских рыбаков превысил 4,5 млн тонн. Рост добычи по сравнению с прошлым годом отмечается на промысле минтая и сельди на Дальнем Востоке.

Суммарный объем освоения водных биоресурсов отечественными пользователями к концу ноября составил более 4,52 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Более 70% этого объема приходится на долю Дальневосточного бассейна, где добыто более 3,28 млн. тонн. На промысле минтая предприятия добыли 1803 тыс. тонн, что на 203 тыс. тонн выше уровня 2021 г. Вылов сельди также идет с опережением прошлогоднего графика — на 65,9 тыс. тонн — и составляет 416,6 тыс. тонн.

Во втором по важности рыбохозяйственном бассейне — Северном — уловы достигли 486,7 тыс. тонн.

На счету рыбаков Западного бассейна уже более 71,5 тыс. тонн. Положительная динамика отмечается на промысле балтийской сельди: добыто 22,1 тыс. тонн, что на 1,5 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату 2021 г. На промысле шпрота прибавка не столь велика — всего 0,3 тыс. тонн — при общем вылове 38,2 тыс. тонн.

Предприятия Азово-Черноморского бассейна завершают осень с 39,1 тыс. тонн добытой рыбы, Волжско-Каспийского бассейна — с 77,5 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российские суда выловили 317,9 тыс. тонн водных биоресурсов. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана освоено еще 202,1 тыс. тонн.

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