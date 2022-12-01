Полицейскому Поволжья вменяют «рыбацкие» взятки

В городе Ершове Саратовской области сотрудника полиции подозревают во взяточничестве. По данным следствия, фигуранту передали в общей сложности более 650 тыс. рублей, чтобы он не проводил процессуальные проверки в сфере рыболовства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 и частью 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным взятки в крупном и значительном размере соответственно).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ, в период с 2019 по 2022 гг. обвиняемый получил две взятки от разных мужчин: одну в размере свыше 52 тыс. рублей, вторую — 600 тыс. рублей. По версии правоохранителей, деньги платили «за непроведение процессуальных проверок при осуществлении деятельности, связанной с выловом биоресурсов».

Отмечено, что противоправные действия были пресечены сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности полиции. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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