Краболовам предложили дать возможность сдвигать сроки строительства

Заказчикам краболовов разрешат продлевать сроки выполнения отдельных этапов работ по строительству судна при условии, что общий срок реализации проекта не будет превышать пяти лет. Такие изменения предложил Минсельхоз.

Проект изменений в постановление правительства от 28 августа 2019 г. № 1112, которое содержит требования к инвестпроектам по строительству судов победителями крабовых аукционов, размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в связи с санкциями предлагается разрешить увеличение сроков выполнения этапов работ по строительству краболовов, даже если в результате общий срок реализации проекта будет больше указанного в договоре инвестора с Росрыболовством. При этом завершить строительство судна по-прежнему необходимо в течение пяти лет.

Полномочиями по согласованию переноса сроков планируется наделить межведомственную комиссию из представителей Минсельхоза, Минвостокразвития и Росрыболовства, контролирующую график строительства краболовов.

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