Наука навестит «население» прибрежья Крыма на зимовке

В Черном море научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» проводит зимнюю океанографическую и ихтиопланктонную съемку. Данные о гидробионтах соберут у южного и юго-восточного побережья Крыма.

Экспедиция продлится до конца декабря. Исследования ведутся в рамках совместной программы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Российской академии наук.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Азовского филиала ВНИРО, специалисты возьмут пробы ихтиопланктона и молоди зимненерестующих видов рыб, имеющих важное промысловое значение, — черноморского шпрота и мерланга. Планируется изучить условия их обитания и воспроизводства. Также ученые соберут образцы для исследований загрязнения воды и донных отложений.

Кроме того, сотрудники института проведут наблюдения за дельфинами. Это позволит оценить состояние популяций морских млекопитающих и собрать информацию об их поведении и распространении в зимний сезон.

Планируется, что полученные данные помогут дать комплексную оценку состояния среды обитания гидробионтов и промысловых рыб в прибрежной зоне Крыма в зимний период.

В АзНИИРХ отметили: нынешняя экспедиция — новый шаг в развитии сотрудничества между рыбохозяйственной и академической наукой.

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