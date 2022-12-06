Арбитраж столкнулся с вопросом наследования РВУ

Арбитражные суды подтвердили законность наследования прав на рыбоводный участок, полученный через аукцион. Решение принято по иску сына умершего аквафермера к Азово-Черноморскому теруправлению Росрыболовства.

Рыбоводный участок находится в Краснодарском крае. В первой инстанции дело рассмотрел Арбитражный суд Ростовской области, сообщает корреспондент Fishnews. Как следует из судебного акта, Азово-Черноморское теруправление мотивировало свой отказ неурегулированностью этого вопроса в законодательстве в области аквакультуры. Кроме того, АЧТУ указало, что официальным документом, подтверждающим наследственные права, является свидетельство о праве на наследство.

Арбитраж счел отказ теруправления незаконным, отметив, что закон «Об аквакультуре…» и другие нормативные акты не содержат прямых норм о прекращении договора пользования рыбоводным участком в связи со смертью пользователя. При этом, в отличие конкурса, аукцион предполагает заключение договора с тем, кто предложит максимальную цену за лот. Таким образом, при определении пользователя через аукцион право заключения договора никак не связано с личностью победителя, его личные качества не имеют значения.

Также суд решил, что теруправление не сумело обосновать законность своего отказа. Суды апелляционной и кассационной инстанции подтвердили это решение.

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