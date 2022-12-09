Стерляди Саратовского водохранилища помогли восстановиться

Выпуски молоди стерляди в Саратовское водохранилище позволили восстановить запас этой популяции, отметили в Росрыболовстве. По данным ведомства, ее предлагают исключить из Красных книг трех регионов.

Научные данные подтвердили положительную динамику численности стерляди благодаря многолетним ежегодным выпускам молоди, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству. Зарыбления проводили заводы Главрыбвода в рамках госзадания и компенсационных мероприятий, организуемых Средневолжским теруправлением Росрыболовства.

За 11 месяцев с начала года в целях компенсации ущерба и за счет собственных средств предприятий, наносящих вред водным биоресурсам, выпущено более 8 млн экземпляров молоди рыб, в том числе 4,327 млн осетровых. По госзаданию выпуск составил еще 1,5 млн личинок щуки и 0,9 млн штук молоди стерляди.

«Благодаря зарыблению удалось восстановить возрастную структуру популяции стерляди, что позволило инициировать работу по исключению стерляди Саратовского водохранилища из Красных книг Самарской, Ульяновской и Саратовской областей», — обратили внимание в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews