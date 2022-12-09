Крупную партию морских деликатесов изъяли в столице

В Москве пресекли незаконную реализацию почти 7 тонн краба и гребешка с Дальнего Востока. По данным следствия, рыночная стоимость изъятой на складе продукции составила около 26 млн рублей.

Операцию провели полицейские, пограничники и рыбоохрана. Как рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России, предприниматель сбыл более 6,5 тонны краба, а также около 300 кг морского гребешка. Реализация проводилась по фиктивным сопроводительным документам без необходимых процедур, отметили в управлении.

Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции). Предварительное расследование продолжается, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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