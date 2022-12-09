На акватории Баренцева моря зовут организаторов любительской рыбалки

На конкурс выставлены три участка для организации любительского рыболовства в Баренцевом море у побережья Мурманской области. Заявки принимаются до 10 января — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, на участках предполагается организация любительского лова, в том числе анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб.

Все три участках расположены в Кольском районе. Площади — 111 га, 276 га и 341 га. Акватории предоставляются на 10 лет.

Критерии оценки и сопоставления заявок различаются для участников конкурса, имеющих опыт организации любительской рыбалки, и без него. Для первых будут учитываться количество выданных гражданам лицензий, стоимость объектов инфраструктуры для любительского рыболовства, средняя численность работников. Для претендентов без опыта критериями станут предложенная плата, проект инфраструктуры и средняя численность сотрудников, которые будут работать на конкурсном участке.

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