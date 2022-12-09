Ускорить оздоровление Байкала планируют поправками по субсидиям

Правительство увеличило перечень направлений, которые финансируются за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

Изменения в соответствующее приложение госпрограммы «Охрана окружающей среды» внесены постановлением правительства РФ от 7 декабря 2022 г. № 2241.

Теперь регионы, расположенные на Байкальской природной территории, смогут получать субсидии не только на строительство, реконструкцию и модернизацию очистных сооружений, но и на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации. Это дополнительно поддержит регионы и поможет им ускорить строительство очистных сооружений, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина. Такие сооружения позволяют сократить объем загрязнений, попадающих в Байкал вместе со сточными водами, и сохранить уникальную экосистему озера.

Еще одно нововведение направлено на сокращение загрязненных территорий вблизи Байкала. «Теперь с помощью федерального финансирования субъекты смогут оплачивать региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами работы по ликвидации незаконных свалок, которые также оказывают негативное воздействие на водоем», — обратили внимание в правительстве.

«Сохранение озера Байкал» — один из федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология». Участниками проекта являются регионы Байкальской природной территории: Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. Главная цель — улучшить экологическое состояние озера за счет сокращения объема загрязненных стоков, а также с помощью очистки загрязненных объектов.

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