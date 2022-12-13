Все меньше тайваньской рыбы попадает в материковый Китай

Китай резко сократил ввоз продукции из водных биоресурсов из Тайваня. По мнению информагенства Bloomberg, действия Пекина имеют политическую мотивацию.

За шесть месяцев (с мая по октябрь) КНР, по данным китайской таможни, импортировала из Тайваня рыбы и ракообразных на 56 млн долларов. При этом за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 138 млн долларов. В целом же годовая стоимость ввезенной материковым Китаем тайваньской продукции из ВБР в течение пяти лет держалась на уровне 175 млн долларов, отмечает американское информагентство Bloomberg.

Ограничения на импорт продовольствия были лишь частью ответа Пекина на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, утверждает Bloomberg. По его мнению, ответ КНР также включал запуск баллистических ракет над островом и прекращение некоторых переговоров с Вашингтоном.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ответ на действия материкового Китая Тайвань пригрозил обратиться с жалобой в ВТО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews