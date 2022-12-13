Российская рыба сможет «плыть» в Мозамбик

Россельхознадзор и уполномоченное ведомство Мозамбика согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт продукции рыболовства из РФ в республику. Это пищевая рыба, морепродукты, готовые изделия из них, кормовые рыбная мука и цисты артемии.

Электронные версии документов Россельхознадзор обещает разместить на своем официальном сайте.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, вывоз рыбной продукции в Мозамбик возможен с предприятий/судов, утвержденных Россельхознадзором для поставок в республику.

На основании заявок в ИС «Цербер» служба сформирует перечень организаций, отвечающих требованиям Мозамбика, и направит в компетентный орган.

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