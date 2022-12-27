Ветслужбы России и Тайваня согласовали сертификаты для экспорта рыбы

Россельхознадзор уточнил требования к оформлению ветеринарных сертификатов для поставок рыбы и морепродуктов из России в Тайвань. Новые правила для экспортеров начнут действовать с 1 января 2024 г.

С 1 января 2024 г. при поставках из России в Тайвань продукции водного промысла начнут применяться ветеринарные сертификаты, учитывающие изменения в тайваньском законодательстве и согласованные компетентными органами обеих сторон. Новые требования касаются импорта товаров, предназначенных в пищу — рыбы, ракообразных, моллюсков и другой продукции, классифицируемой таможенными кодами гармонизированной системы (HS code) 03, 1604, 1605.

Россельхознадзор и уполномоченное ведомство Тайваня согласовали четыре вида ветеринарных сертификатов. Два из них предназначены для экспорта из России на территорию Тайваня, Пэнху, Кинмэнь и Мацу пищевой рыбной продукции животного происхождения либо двустворчатых моллюсков. Другие два сертификата применяются при поставках рыбной продукции или моллюсков, выловленных судами и напрямую перегружаемых из России на территорию Тайваня.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, ввозимая продукция должна быть изготовлена на одобренных предприятиях и сопровождаться официальными сертификатами, выданными компетентными органами страны происхождения. Предприятиям по производству и хранению рыбной продукции, заинтересованным в поставках на Тайвань, необходимо пройти обследование и числиться в реестре экспортеров ИС «Цербер» по этой территории.

Россельхознадзор направил в компетентный орган Тайваня список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, а также транспортных судов и предприятий по хранению, ранее прошедших обследование и соответствующих всем требованиям.

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