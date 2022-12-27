Приморье улучшило показатель по вылову

Уловы предприятий Приморского края к середине декабря на 3 тыс. тонн превысили показатель за аналогичный период 2021 г. В региональном агентстве по рыболовству отметили: несмотря на санкции, компании работают в штатном режиме.

На 15 декабря вылов водных биоресурсов предприятиями Приморья составил 774 тыс. тонн, что на 3,1 тыс. выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

По информации регионального агентства по рыболовству, минтая рыбаки добыли 492,6 тыс. тонн, сельди — 107,7 тыс. тонн, квоты освоены на 95% и 87% соответственно. Уловы сардины-иваси составили 66,4 тыс. тонн, макруруса — 18,2 тыс. тонн, трески — 16 тыс. тонн.

Предприятия рыбной отрасли края в условиях санкций работают в штатном режиме, обеспечивая вылов, доставку, переработку и реализацию водных биоресурсов, подчеркнули в пресс-службе.

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