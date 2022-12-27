Водоемы Заполярья ждут рыбоводов

В Мурманской области на аукцион выставлены семь участков под индустриальное рыбоводство. Заявки принимаются до 20 января.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, пять рыбоводных участков расположены на Княжегубском, Верхнетуломском и Нижнетуломском водохранилищах, еще два — на губе Печенга и озере Куропачье.

Площадь РВУ — от 1,8 га до 124,6 га. Стартовые цены варьируются от 14,4 тысяч до 996,8 тыс. рублей.

Торги планируют провести 3 февраля в Мурманске. С победителями заключат договоры на 25 лет.

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