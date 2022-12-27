Росрыболовство отмечает прибавку по товарной аквакультуре

Производство продукции товарной аквакультуры в РФ за три квартала достигло примерно 277 тыс. тонн, приводит предварительные данные Росрыболовство. Уровень прошлого года превышен на 1,3%, рост отмечен на Дальнем Востоке и в Приволжье.

В Дальневосточном федеральном округе выращено 64,3 тыс. тонн — почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По данным ведомства, основной объем приходится на предприятия Приморского края: там произведено почти 61 тыс. тонн, прибавка составила около 9%.

Больше всего произвели в Северо-Западном федеральном округе — 110 тыс. тонн. В тройке лидеров также Южный ФО — 57,7 тыс. тонн. Их показатели находятся практически на прошлогоднем уровне, отметили в ведомстве.

В Приволжском федеральном округе объем производства вырос на 10% — до 7,25 тыс. тонн.

В Северо-Кавказском округе произведено 17,3 тыс. тонн, в Сибирском ФО — 2,6 тыс. тонн, в Уральском округе — 4,8 тыс. тонн, в Центральном ФО — 13,7 тыс. тонн.

Росрыболовство обратило внимание, что в структуре производства лососевые вышли на первое место: за три квартала выращено 118 тыс. тонн. Карповых — 85 тыс. тонн.

Производство морепродуктов увеличилось на 14% к уровню 2021 г. и достигло 65,6 тыс. тонн.

Небольшой рост отмечается в осетроводстве — выращено 4,68 тыс. тонн товарной рыбы. Объем производства сиговых составил 1,28 тыс. тонн, окуневых — 400 тонн, прочих объектов рыбоводства — более 2 тыс. тонн.

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