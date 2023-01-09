В сфере иностранного участия в рыболовстве подготовят еще один законопроект

В 2023 г. власти намерены продолжить работу по регулированию иностранного контроля в сфере рыболовства. Разработка документа в этой области предусмотрена планом законопроектной деятельности правительства.

План законопроектной деятельности правительства на предстоящий год утвержден распоряжением от 23 декабря 2022 г. № 4112.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в план включен проект закона «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Речь идет о регулировании рыболовства хозяйственными обществами, находящимися под контролем иностранного

инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор. Ответственными за подготовку и сопровождение законопроекта назначены ФАС и другие заинтересованные федеральные ведомства.

Проект закона должен быть представлен в правительство в июне, внесен в Госдуму — в ноябре.

Напомним, что в 2022 г. вышел закон, который распространил особые требования по контролю иностранных инвестиций не только на добычу водных биоресурсов, но и на все виды деятельности, относимые к рыболовству.

В конце года также был подписан федеральный закон об усилении контроля иностранного участия в стратегических отраслях экономики. Поправки распространяются в том числе на рыболовство.

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