Озеро с ценной черепахой вблизи Амура берут под охрану

Власти Хабаровского края утвердили охранную зону для памятника природы «Озеро Гасси» в пойме реки Амур. Цель — защита редкого вида черепахи от людей, облюбовавших водоем для рыбалки и неорганизованного отдыха.

Постановление о создании охранной зоны 26 декабря подписал губернатор Михаил Дегтярев. Этим же документом установлены охранные зоны для еще трех памятников природы краевого значения. Все объекты расположены на территории Нанайского района.

С просьбой усилить контроль за озером Гасси на прямую линию губернатора обратились ученые из Института водных и экологических проблем ДВО РАН. Вблизи озера проходит федеральная трасса, водоем любят посещать рыбаки и любители неорганизованного отдыха, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.

Эта территория является одним из важнейших мест обитания сокращающейся в численности дальневосточной кожистой черепахи — уникального вида пресноводных мягкотелых черепах, включенного в Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края.

«Установление на прилегающих к памятнику природы земельных участках охранной зоны площадью свыше 1,5 тыс. га позволит снизить влияние хозяйственной и рекреационной деятельности на природные комплексы озера Гасси. В результате места обитания редкого вида черепахи получат дополнительную защиту, а неорганизованный отдых и рыбалка жителей края будут под контролем», — отметил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

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