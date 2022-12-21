Редкой черепахе в Хабаровском крае пообещали дополнительную защиту от рыболовов

Власти Хабаровского края намерены усилить охрану озера Гасси, где обитает «краснокнижная» дальневосточная черепаха. Этот водоем в пойме Амура — излюбленное место неорганизованного отдыха и рыбалки.

Озеро Гасси частично располагается на территории национального парка, частично его акватория — памятник природы краевого значения. Однако это доступная территория, вблизи проходит федеральная трасса. Озеро — излюбленное место неорганизованного отдыха и рыбалки, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минприроды.

Система особо охраняемых природных территорий в Хабаровском крае суммарно занимает 8,8 млн га, это более 11% от площади региона. «Правительство края утвердило перечень территорий, перспективных для создания ООПТ до 2030 года, куда вошли 45 территорий в 14 муниципальных районах. Одновременно для памятников природы создаются и охранные зоны», — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Сейчас в крае создано 19 охранных зон для ООПТ. Они помогают предотвращать негативное антропогенное воздействие на территориях, прилегающих к существующим памятникам природы и природным паркам.

В ближайшее время такая охранная зона появится на площади порядка 1,5 тыс. га и для памятника природы «Озеро Гасси», пообещали в краевом минприроды.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews