Новые решения в сфере промысла и переработки разработали в Дальрыбвтузе

В Дальрыбвтузе рассказали о перспективных научных разработках своих студентов и преподавателей за 2022 г. Это решения в сфере рыболовства и рыбопереработки, отмеченные грантами.

Новые шпроты

Оригинальную технологию изготовления шпрот из дальневосточной рыбы в масле разработал аспирант Института пищевых производств Дальрыбвтуза Евгений Заяц. Он вошел в число победителей конкурса «Студенческий стартап».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе университета, миллионный грант поможет покрыть расходы на создание компании, которая будет продвигать разработку технологии новых консервов. Победитель сможет оформить патент на интеллектуальное изобретение и организовать производство. Первую партию новых шпрот планируют изготовить к декабрю 2023 г.

Возвратные гидробионты осетровых

Созданием возвратных гибридов занимается аспирант кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» Института рыболовства и аквакультуры Виктор Свидерский. На конкурс он представил работы, проведенные на Лучегорской научно-исследовательской станции ТИНРО. Суть проекта — скрещивание кастеров со стерлядью и калугой и изучение характеристик гибридов. Предполагается, что это позволит увеличить выход черной икры и осетрины.

Рекомендации по ловле минтая

Другой аспирант кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» Андрей Якимов выиграл грант на исследования добычи минтая. Победитель отправится в рейс на промысловом судне, чтобы оценить эффективность использования биоресурсов и разработать рекомендации по лову, а также изучить влияние добывающего флота на экосистему. Исследования должны помочь в деле рационального использования запасов.

Подсчет курильского трепанга

Еще одна аспирантка кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» Анастасия Политаева выиграла грант с исследованием, посвященным состоянию популяции дальневосточного трепанга в прибрежье острова Кунашир. Она описывает «морских огурцов», учитывая особенности района обитания в Южно-Курильской зоне. Результаты работы будут использованы для накопления биостатистического материала. Кроме того, собранные данные позволят отследить изменения численности беспозвоночных, разработать прогнозы о популяции и оптимизировать работу промысловых судов. Также предполагается корректировка нормативной документации, определяющей вылов трепанга.

Улучшения для кальмарового промысла

Магистрант кафедры «Промышленное рыболовство» Института рыболовства и аквакультуры Владимир Чипизубов провел ряд исследований на разных видах промысла и предложил усовершенствовать технику лова тралом с учетом добычи командорского кальмара на больших глубинах. Кроме того, в работе, отмеченной грантом университета, содержатся рекомендации по расширению мест освоения.

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