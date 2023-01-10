На Камчатке появится программа по местным кадрам для рыбной отрасли

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил разработать долгосрочную программу по привлечению жителей региона в рыбную отрасль. Речь должна идти о достойной заплате, заявил глава края.

Подготовить долгосрочную программу по привлечению местного населения в рыбную отрасль должны министерства рыбного хозяйства и труда Камчатки. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Владимир Солодов, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Прошу провести эту работу совместно министерство рыбного хозяйства и министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, обозначив вместе с крупными нашими предприятиями, в первую очередь с градо- и поселкообразующими, конкретные показатели, к которым мы вместе будем приходить», — сказал губернатор.

Он отметил, что нужно обеспечивать три составляющие отдачи рыбохозяйственного комплекса для жителей Камчатского края. «Это налоги и поступления в бюджет, большой прогресс в этом достигнут, надеемся, что 2023 год позволит здесь достичь новую планку. Это доступная рыба для наших жителей, тоже большая работа здесь делается. Третий момент связан с трудоустройством наших граждан на современных высокотехнологичных предприятиях с достойным уровнем оплаты труда и гарантирующих долгосрочную занятость для наших граждан», — перечислил Владимир Солодов.

Ранее о необходимости разработки программы губернатор также заявлял в послании к органам власти региона.

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