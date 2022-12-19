Губернатор Камчатки предложил активнее трудоустраивать в рыбной отрасли местных жителей

Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил о необходимости обеспечить приоритет местным жителям при трудоустройстве в рыбной промышленности. Губернатор поручил правительству вместе с крупными предприятиями принять долгосрочную программу в этой сфере.

На необходимости обеспечить местным жителям приоритет при трудойстрове в рыбной отрасли губернатор Камчатки заявил в ежегодном послании к органам власти региона, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«В последние годы в рыбопромышленном комплексе создано более двух тысяч рабочих мест», — отметил глава региона.

Сейчас, по словам Владимира Солодова, на первый план выходит задача сделать их доступными именно для жителей Камчатского края. «Я прошу правительство вместе с крупными рыбопромышленными предприятиями, в первую очередь с теми, кто имеет статус «поселкообразующие», усилить эту работу в 2023 году и принять долгосрочную программу привлечения занятости местного населения в рыбную отрасль на Камчатке», — заявил губернатор.

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