В аквакультуре набирают популярность цифровые решения

Платформу «Своё Фермерство» Россельхозбанка, объединяющую решения для небольших хозяйств, применяют, по данным банковской организации, более 1,8 млн пользователей. Для аквакультуры предназначена система Fishfarm.

Цифровые решения находят применение в работе сельскохозяйственных предприятий самой разной направленности. В экосистеме «Своё Фермерство» уже зарегистрировано свыше 11 тыс. поставщиков и производителей, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхозбанка. Размещено почти 2 млн товаров в нескольких десятках категорий. К сервисам платформы обращается более 1,8 млн пользователей.

Есть и свой сервис для рыбоводов — Fishfarm. Это система управления и аналитики для прудовых и садковых рыбоводных хозяйств. Функционал позволяет, например, разобраться с затратами на кормление, не допустить замора рыбы, анализировать заболевание и их сезонность.

«Это не первое решение для рыбоводов, внедренное на нашей платформе «Своё Фермерство», что дает возможность нашим пользователям получать всестороннюю аналитику их производств», — прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Цифровые решения используют и в Приморском крае. На платформе «Своё Фермерство» зарегистрировано более 70 поставщиков и производителей в регионе, отметили в региональном филиале РСХБ.

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