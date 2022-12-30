К концу октября Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу по всей России более 1,3 трлн рублей кредитных средств. Объемы кредитования выросли по сравнению с уровнем прошлого года на 3,4%. При этом 579,1 млрд рублей заемщики получили по льготной ставке. Объем льготного кредитования увеличился почти на 25%.

Механизмы государственной поддержки, призванные повысить доступность финансирования, важны и для рыбной промышленности, отмечает руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро. О том, какие программы сейчас доступны для рыбодобытчиков, рыбопереработчиков и участников рынка аквакультуры, глава филиала РСХБ рассказалв интервью Fishnews.

— Алексей Борисович, какие моменты вы могли бы отметить, говоря о льготном кредитовании в агропромышленном комплексе? Например, о мерах поддержки, предусмотренных постановлением правительства от 29 декабря 2016 года № 1528?

— Это постановление делает кредитные средства для сельхозпроизводителей более доступными. Перечень направлений целевого использования льготных кредитов, напомню, Министерство сельского хозяйства РФ утвердило приказом от 4 мая 2022 года № 274. В рамках постановления правительства № 1528 агропромышленный комплекс обладает широкими возможностями для льготного кредитования. Что касается рыбной промышленности, то в этих документах речь идет о поддержке аквакультуры.

В то же время можно отметить дополнение списка направлений для использования льготных кредитов, утвержденного для реализации постановления правительства от 26 апреля 2019 года № 512. Это механизмы государственной поддержки для экспортно ориентированных отраслей. Здесь добавилась возможность задействовать кредитные средства для ремонта рыболовецких судов, закупки необходимых запчастей, материалов и оборудования. Большой набор направлений использования кредитов предусмотрен для аквакультуры.

Не остаются без внимания и важные смежные сферы: в этом году правительство распространило возможности льготного кредитования на перевозчиков сельхозпродукции. В число возможных направлений использования средств вошло приобретение рефрижераторных контейнеров для доставки скоропортящейся продукции. Направления использования льготных кредитов в рамках постановления № 512 приводятся в приложении к приказу Минсельхоза от 1 сентября 2022 года № 574.

Рыбалка — очень сложная работа с точки зрения организации, технологий. Рыбодобытчики реализуют серьезные инвестиционные проекты, представители рыбопереработки также применяют современные подходы на производстве. Принятые решения и обсуждения новых мер говорят о том, что внимание государства к рыбной отрасли очень пристальное. Это перекликается с целевыми программами развития Дальнего Востока, ориентированными на опережающее развитие макрорегиона. Ведь рыболовство, производство рыбной продукции — важнейшая сфера для дальневосточных территорий.

— Вы упомянули аквакультуру. На нее тоже возлагаются определенные надежды в плане обеспечения российского потребителя рыбной продукцией. В Минсельхозе рассчитывают, что в этом году рыбоводная отрасль вновь покажет рост по объемам продукции.

— По оценкам экспертов Россельхозбанка, в ближайшие годы потребление рыбы в нашей стране может достигнуть 23-24 кг на человека. И в это большой вклад внесет как раз аквакультура. Мы оцениваем потенциал только собственных инвестиций в развитие этой сферы в 60 млрд рублей.

При этом включаются новые механизмы господдержки аквакультурной отрасли. В нынешнем году, например, введена компенсация затрат на строительство и модернизацию мощностей по выпуску кормов для лососевых и осетровых видов рыб — важных объектов разведения.

— Рыбопромышленники говорят о том, что нужны специальные финансовые программы по поддержке строительства промыслового флота. В 2020 году был введен механизм предоставления субсидий для тех, кто построил мало- и среднетоннажные рыбацкие суда в России, однако мера почему-то большой популярности не снискала. Представители отраслевого сообщества отмечают, что, возможно, более востребованы были бы программы льготных кредитов, когда компенсации получают уже банки, предоставляющие особые условия для заемщиков. Сложно ли бизнесу участвовать в таких программах льготного кредитования?

— Как показывает наш опыт, распространенное предубеждение, что осилить участие в программах господдержки могут только крупные компании, является заблуждением. В рамках стимулирования развития классического АПК эти механизмы доступны и малым, и средним предприятиям, и микросегменту, и корпоративному бизнесу — участвуют все. Программы как раз и рассчитаны на массовую, широкую поддержку бизнес-инициатив, хозяйствующих субъектов и их проектов.

Разумеется, есть условия. Так, для получения поддержки нужно соответствовать определенным критериям и выполнить ряд требований — все это прописано в правовой базе. В частности, заключить соглашение с распорядителем денежных средств — профильным министерством. Но в целом ничего сложного в этом нет. Очень большое количество субъектов бизнеса пользуются прямой поддержкой, например, возмещением капитальных затрат, или работают с банками по субсидируемым программам.

Одной из составляющих большинства наших встреч с клиентами как раз является поиск механизмов господдержки: что мы можем предложить предприятию в зависимости от его проектов и потребностей. Это работает и в рыбной отрасли. Мы обязательно стараемся подобрать подходящие программы. Объективно, это позволяет уменьшить кредитное плечо. Неважно, что это будет — прямая субсидия либо льготная ставка.

Помимо федеральных мер поддержки есть еще региональные, то есть вариантов достаточно.

— В принципе субсидии интересны людям? Компании, в том числе в рыбной промышленности, изучают, как сократить расходы?

— Конечно, предприятия смотрят, как работать на наиболее выгодных условиях. Если предприятие понимает, что ему необходима господдержка, у него три пути. Вариант первый — заняться поиском подходящего механизма самостоятельно, используя ресурсы своих менеджеров, сотрудников. Вариант второй — обратиться в специализированный центр, работающий с предпринимателями. Например, «Мой бизнес». Там есть подразделения, которые как раз занимаются вопросами господдержки. Вариант третий — прибегнуть к услугам банков. Особенно, на мой взгляд, это актуально, если субъект предпринимательской деятельности хочет получить льготы, связанные с кредитованием. Опять же, все зависит от отрасли. Россельхозбанк много лет специализируется на финансовом обеспечении агропромышленного комплекса, в том числе рыбного хозяйства. Здесь мы обладаем широкой экспертизой, исходя из которой можем подобрать наиболее интересные условия и оптимальные схемы финансирования. Мы знаем программы государственной поддержки и умеем с ними работать. Разбираемся, какие соглашения потребуются, к кому обратиться, какое сопровождение необходимо, чтобы процесс шел быстрее, какая должна быть методологическая поддержка. У Россельхозбанка сформирована полная линейка продуктов для кредитования и обслуживания предприятий рыбного хозяйства. Если есть интерес к получению средств на льготных условиях, то, на мой взгляд, лучше работать напрямую с банками. У нас накоплен хороший опыт в этой сфере.

— И напоследок. Поделитесь, пожалуйста, итогами года в сфере АПК. Особенно интересны малый и средний бизнес.

— Россельхозбанк продолжил тренд по ежегодному обновлению собственного рекорда по объему выдач АПК за аналогичный период предыдущего года. В 2022 году выдачи АПК в Приморье составили порядка 5 млрд рублей. На льготное кредитование пришлась половина общей суммы всех выдач агросектору, которая составила 2,5 млрд рублей. Объем выданных по льготной ставке средств на сезонные работы достиг 2 млрд рублей. Доля средств, выданных на сезонные работы по льготной ставке, — 95%. В целом на сезонные полевые работы мы выдали почти 2,1 млрд рублей, что на 10% превышает результат 2021 года.

Стоит особенно отметить работу с сегментами среднего, малого и микробизнеса. С начала 2022 года Россельхозбанк в Приморье на 32% нарастил количество заемщиков по кредитам на проведение сезонных работ – представителей среднего, малого и микробизнеса. РСХБ увеличил кредитование среднего, малого и микробизнеса в АПК почти на 33% за год до 0,8 млрд рублей. При этом на льготное кредитование пришлось 0,7 млрд рублей, то есть более 90% всех выдач. Для фермеров, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мы запустили новую услугу – перевод денежных средств с использованием Бизнес-карты или реквизитов Бизнес-карты на платежные карты физических лиц Россельхозбанка, а также платежные карты сторонних банков-эмитентов по номеру карты.

Важно, что, несмотря на отключение от системы SWIFT, банк продолжил поддержку и обслуживание экспортеров. Они получили более 800 млн рублей заемных средств, а обслуживание международных расчетов клиентов в связи с введенными ограничениями в первом полугодии осуществлялось в «ручном» режиме. В третьем квартале на уровне страны были реализованы мероприятия по организации системы корреспондентских счетов для расчетов в рублях и нацвалютах.

Из ключевых проектов, реализованных в этом году, особенно хотелось бы отметить очередной этап взаимодействия с группой компаний «Антей». С 2012 года в инвестиционную программу на данный момент вложено более 40 млрд рублей. Мы регулярно оснащаем флот на морской промысел, помогаем приобрести квоты на добычу краба, а в последние два года запустили реализацию судостроительной программы. Добытчики краба обеспечили Находкинский судоремонтный завод большим заказом, и в 2020 году на НСРЗ были заложены кили 8 современных промысловых судов.

В этом году на воду были спущены три краболова: 8 сентября — «Капитан Хазан», названное в честь первого капитана группы компаний «Антей», 28 сентября — второе, «Дмитрий Коноплев», а 14 октября – третье, которое получило имя «Капитан».

Fishnews

Декабрь 2022 г.