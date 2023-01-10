Новое приложение опробуют для отчетности в «прибрежке»

Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал специальное мобильное приложение для прибрежного рыболовства «Плавник ID». Его задача — облегчить подачу отчетности о добыче.

Опытно-промышленная эксплуатация мобильного приложения для прибрежного рыболовства «Плавник ID» запланирована в первой половине 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

С помощью «Плавника ID» капитаны маломерных судов или бригадиры могут подавать сведения о добыче водных биоресурсов по аналогии с ведением рыболовного журнала. Приложение вызвало живой интерес в сентябре на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге, отметили в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

Напомним, что ЦСМС назначен ведомственным центром компетенций Росрыболовства по разработке, созданию, развитию и продвижению типового отраслевого программного обеспечения.

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