ЦСМС закрепил свой статус в цифровизации отрасли

Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) назначен ведомственным центром компетенций Росрыболовства по разработке, созданию, развитию и продвижению типового отраслевого программного обеспечения.

Соответствующий приказ 9 ноября подписал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

В ФАР напомнили, что цифровая трансформация отрасли началась несколько лет назад. В этом году ЦСМС разработал и ввел в эксплуатацию сразу несколько цифровых сервисов для рыбаков и профильных ведомств — внутреннюю систему исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР), сервисы по подаче заявлений на добычу водных биоресурсов и оформлению заявок на экспорт / импорт осетровых через портал госуслуг, мобильное приложение для прибрежного рыболовства «Плавник ID», систему электронной сертификации экспорта ВБР в Корею. Еще многие проекты находятся в активной стадии разработки, подчеркнули в Росрыболовстве.

«Назначение ЦСМС в качестве центра компетенций позволит консолидировать отраслевые знания, лучших разработчиков, понимающих специфику рыболовства, для реализации амбициозных целей, заложенных в стратегии. Централизованное управление инициативами Росрыболовства в области цифровизации усилит и ускорит эти процессы. Возложение этих полномочий на ЦСМС, с одной стороны, является подтверждением качества проделанной нами работы, а с другой — большой ответственностью. Еще многое предстоит сделать», — отметил начальник Центр системы мониторинга рыболовства и связи Александр Михайлов.

Росрыболовство обратило внимание, что правительство в декабре определило стратегические направления в области цифровой трансформации рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 г.

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