Ученые проверили запасы Ханки

В Приморском крае специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО собрали материал по обитателям озера Ханка. Мониторинговые исследования зимовальных скоплений проводились во второй половине декабря.

Основные ресурсообразуюшие рыбы озера — сазан, карась, верхогляд, сом, монгольский краснопер, щука, горбушка, конь и толстолоб. Они формируют основу запасов и дают около 90% годового вылова, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО. По его данным, промысел на Ханке ведут около 20 организаций.

Ученые рассказали, что с 2010 по 2022 гг. в озере поднялся уровень воды, увеличив его площадь с 4 тыс. до 4,7 тыс. кв. км, Это привело к росту запасов — как основных, так и второстепенных видов. Сейчас общий ресурс креветок и мелких рыб Ханки превышает 14-15 тыс. тонн, что может послужить дальнейшему развитию промысла, отмечают в филиале.

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