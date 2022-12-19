Приморье утвердило квоты вылова на Ханке

Агентство по рыболовству Приморского края определило промышленные квоты добычи в бассейне озера Ханка на 2023 г. Суммарные лимиты превысили 450 тонн, отметили в ведомстве.

«Объем квот составил 451 тонну — на уровне прошлого года. В том числе 94 тонны сазана, толстолобик — 74 тонны, карась — 54 тонны, щука –— 30 тонн, сом — 25 тонн», — цитирует профильное агентство пресс-служба правительства Приморья.

Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно приказу ведомства между пользователями также распределили 44,17 тонны верхогляда, около 40 тонн монгольского краснопера, примерно 50 тонн коня, 36,7 тонны горбушки.

Отмечено, что по состоянию на 1 декабря промышленный вылов на озере Ханка составил 148,5 тонны.

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