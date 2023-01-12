По минтаю зафиксирована первая прибавка

Промысел минтая на Дальнем Востоке начался с положительной динамикой по сравнению с уровнем прошлого года. Выловлено уже более 50 тыс. тонн.

Вылов минтая в Дальневосточном бассейне к 10 января составил 51,7 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Объемы добычи на 16,4 тыс. тонн выше уровня 2022 г.

Напомним, что с 1 января стартовал сезон «А» минтаевой путины в Охотском море. Это один из ключевых для российских рыбаков промыслов. В северной части моря разрешено добыть за нынешний год суммарно 897 тыс. тонн минтая.

В целом за первую декаду нового года российские рыбаки добыли 79,2 тыс. тонн водных биоресурсов — на 16,5% выше уровня предыдущего года

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