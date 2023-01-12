Иван Фетисов: Seafood Expo Eurasia — новый формат глобальных отраслевых выставок

Seafood Expo Eurasia в Стамбуле предложит свежий взгляд на международный рыбный бизнес, уверен гендиректор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Российские рыбопромышленные компании намерены развивать и укреплять контакты с зарубежными клиентами и партнерами. Для этого отечественный бизнес примет участие в новом международном конгрессно-выставочном проекте Seafood Expo Eurasia, который состоится 7–9 декабря 2023 г. в Стамбуле.

«Это новая площадка мирового уровня для развития рыбной индустрии и связанных с ней сфер деятельности, которая предложит свежий взгляд на международный рыбный бизнес. На выставке продукцию и услуги представят рыбопромысловые компании, трейдеры, верфи, производители судовых комплектующих и оборудования для хранения и переработки рыбы, предприятия аква- и марикультуры, а также логистические компании. Среди участников мероприятия ожидаются представители более 120 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки», — рассказал генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван Фетисов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

По его словам, основная цель проекта — создать по-настоящему глобальную площадку с профессиональной аудиторией и участниками из разных стран, которые заинтересованы в открытом взаимовыгодном сотрудничестве без политической подоплеки. На таком мероприятии российские компании смогут продолжить общение с покупателями и потенциальными партнерами со всего мира, которое было прервано под влиянием различных факторов.

Иван Фетисов напомнил, что привычное расписание международных отраслевых мероприятий было нарушено из-за пандемии коронавируса и до сих пор полностью не восстановилось. События текущего года также усилили фрагментацию мирового рыбного рынка. Из-за этого традиционные центры притяжения, которые ранее собирали представителей крупнейших рыбопромышленных предприятий со всего мира и связанной с ними инфраструктуры, сегодня уже сложно назвать глобальными, считает гендиректор ESG.

«Значение новой выставки определят ее участники и посетители, но я думаю, что у Seafood Expo Eurasia есть все шансы стать для мировой рыбной отрасли более важной площадкой, чем те, что существуют на сегодняшний день. Мы предложим новый формат выставочных мероприятий, благодаря которому выставка в Стамбуле будет более гибкой и удобной для всех экспонентов», — обещал собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

По его словам, оператор обеспечивает равные возможности для всех участников и посетителей выставки — вне зависимости от страны их нахождения — и не нарушит этот принцип в угоду изменчивой политической конъюнктуре.

«Мы уверены, что бизнес может стать тем прочным мостом, который вновь объединит людей по всему миру. Именно с этим связаны наши ожидания от предстоящего мероприятия. Думаю, что очень многим специалистам отрасли это так же важно, как и нам», — резюмировал Иван Фетисов.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.