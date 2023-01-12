О планах понизить уровень Ханки вспомнили вновь

В декабре состоялись торги на проведение оценки воздействия на водные биоресурсы при расчистке истока и русла реки Сунгача. Таким образом предполагается снизить уровень воды в озере Ханка и защитить прибрежные поселки от подтоплений.

Информация о торгах размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Заказчиком выступило подведомственное Росводресурсам ФГБВУ «Центррегионводхоз», подрядчиком стал Приморский филиал Главрыбвода.

В техзадании говорится, что расчистка истока Сунгачи для снижения уровня воды в Ханке проводится для предотвращения негативного воздействия вод, а также для защиты населения и инфраструктуры на побережье. Для расчистки планируется задействовать только плавучую технику. Срок выполнения работ по расчистке — один год, на проведение оценки воздействия на водные биоресурсы отведено 30 дней.

Сунгача — единственная река, которая вытекает из озера Ханка. Как отмечают специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), в последние годы в озере наблюдается высокий уровень воды, что благотворно влияет на состояние рыбных запасов. В то же время в связи с подтоплениями прибрежных поселков не первый год обсуждается расчистка истока и русла Сунгачи для понижения уровня воды в озере.

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