Одно из главных мест в рыбном экспорте Кореи занял клыкач

В 2022 г. Южная Корея нарастила поставки на внешние рынки рыбы и морепродуктов. При этом третье место в стоимостной структуре экспорта досталось патагонскому клыкачу.

В южнокорейском Министерстве морских дел и рыболовства подсчитали, что поставки рыбы и морепродуктов из страны в денежном выражении за 2022 г. составили 3,16 млрд долларов. Это на 11,8% выше, чем годом ранее.

Верхнюю строчку рейтинга с результатом в 655 млн долларов по-прежнему занимает сушеная водоросль порфира, известная в России как ким. За ней идут тунец (602 млн долларов), патагонский клыкач (90 млн долларов), устрицы (80 млн долларов) и моллюск морское ушко (65 млн долларов).

В министерстве отметили, что экспорт клыкача вырос с 30,7 млн долларов в 2020 г. до 45,2 млн долларов в 2021 г., а затем достиг рекордных 90 млн долларов в 2022 г.

При этом увеличились как уловы клыкача, так и его стоимость. В течение 2022 г. цена этой популярной в западных странах рыбы взлетела на 49,5% и достигла 30,8 доллара за килограмм, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Korea Joongang Dail. Клыкач особенно популярен в США и Японии, так как готовить его достаточно просто, а само мясо этой арктической глубоководной рыбы вкусно и питательно.

По информации министерства, около четверти всех уловов патагонского клыкача приходится на южнокорейские суда. При этом ранее, в 2013 и 2019 гг., США помещали Южную Корею в предварительный список стран, ведущих ННН-промысел, именно из-за дова в Антарктике, где и добывают клыкача. Впрочем, сейчас республика из этого списка вычеркнута, отметили в ведомстве.

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