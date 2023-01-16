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В этом году японские рыбаки смогут осваивать в водах РФ, в частности, сайру

СМИ: Россия и Япония сократили друг другу рыбные квоты

В наступившем году японский флот сможет осваивать в водах РФ сайру, кальмара и треску. По данным СМИ, общая квота сокращена на треть по сравнению с лимитом на 2022 г.

Сессия российско-японской смешанной комиссии по рыболовству состоялась в конце прошлого года. Согласно утвержденному по итогам встречи приказу Росрыболовства, в наступившем году суда РФ смогут освоить в исключительной экономической зоне Японии 38 тыс. тонн скумбрии, 8 тыс. тонн сардины-иваси и 2 тыс. тонн лемонемы, сообщает корреспондент Fishnews. Отраслевой портал Seafood Source отмечает, что совокупный лимит на треть меньше, чем в 2022 г.

По его информации, число российских судов, которые будут вести промысел, останется прежним: 89 единиц. Им будет предоставлен доступ к японской ИЭЗ со стороны Тихого океана.

В свою очередь японские рыбаки получат возможность добыть в российских водах 31 824 тонны сайры (56 424 тонны в 2022 г.), 5 619 тонн тихоокеанского кальмара (объем не изменился) и 3,2 тыс. тонн тихоокеанской трески (вдвое больше, чем в прошлом году), приводит цифры Seafood Source. По его данным, допустимое количество флота будет таким же: 585 единиц.

Японцы будут вести донный ярусный промысел с тихоокеанской стороны Итурупа, а также добычу сайры в открытом море. Кроме того, кальмароловы смогут работать в российской части Японского моря к востоку и северу от Владивостока.

Портал обращает внимание: дополнительно японская сторона должна будет заплатить около 29,94 млн иен (примерно 201,35 тыс. долларов) за право добычи 694,66 тонны тихоокеанской трески. Эту квоту планируют выделить дополнительно.

Seafood Source подчеркивает, что стороны утвердили дополнительные правила, для российских рыболовных судов. С 16 марта по 14 ноября им запретят заход в японскую ИЭЗ для промысла скумбрии и сардины. Кроме этого, флоту РФ будет нельзя вести промысел ближе чем в 15 милях от побережья префектуры Ибараки. Также он обязан держать дистанцию как минимум в 2 мили от японских судов (при возможности). Наконец, число российских судов, которые смогут одновременно заходить в воды Ибараки, сократится с шести до пяти.

Все пункты, касающиеся этой префектуры, внесены по предложению ее властей во избежание повреждений японских орудий лова. При этом рыбаки региона требуют от правительства Ибараки выплачивать им полную компенсацию за все поврежденные российским флотом снасти — вне зависимости от того, была уставлена причастность конкретного судна или нет.

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