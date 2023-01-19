ВАРПЭ призвала обеспечить инвесторам равную поддержку

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников обратилась к вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову по поводу распространения мер поддержки на всех участников первого этапа программы квот под инвестиции.

ВАРПЭ обратилась к Денису Мантурову в связи с выходом протокола совещания, которое вице-премьер — министр проводил в конце года по судостроительному направлению квот под инвестиции. Обсуждение подтвердило наличие тех проблем, о которых предупреждала всероссийская ассоциация, когда обсуждался спешный запуск второго этапа программы: срыв сроков строительства судов, финансовые затруднения верфей, трудности из-за непоставки оборудования зарубежной стороной.

Задачи, поставленные в протоколе, учитывают интересы только трех рыбопромышленных холдингов — участников программы квот под инвестиции, отметили в объединении. Однако необходимо, чтобы предложенные меры, в том числе кредитные каникулы, реструктуризация кредитной задолженности с учетом возможных сроков выполнения заказов верфями и отмена требований банковской гарантии, распространялись на всех участников первого этапа, столкнувшихся с вынужденным переносом сроков строительства.

«ВАРПЭ направила официальное обращение в правительство, в котором мы предлагаем распространить эти меры поддержки на всех участников первого этапа инвестиционных квот, у которых сейчас графики строительства судов — оплаченных ими судов — срываются. Подход должен быть абсолютно справедливый», — заявил президент ассоциации Герман Зверев.

Большинство инвесторов, которые строят суда и добросовестно исполняют свою часть обязательств, столкнулись с задержкой сдачи судов как минимум на 6-18 месяцев; на стадии строительства находятся 94 судов, при этом постройка 11 из них в принципе приостановлена, заявили в ВАРПЭ. По информации ассоциации, программа судостроения может быть завершена только к 2028-2029 г.

При этом в течение всего срока задержки инвесторы должны будут выполнять свои финансовые обязательства перед банками: выплачивать проценты по кредитам, поддерживать ковенант на установленном кредитными договорами уровне, продлять и обслуживать банковские гарантии, возвращать ранее полученные кредиты. Общая долговая нагрузка на предприятия рыбной отрасли уже составляет более 450 млрд рублей, сказано в письме.

ВАРПЭ направляла в правительство свои предложения по поддержке финансовой устойчивости участников программы квот под инвестиции и в 2020 г., когда бизнес столкнулся с проблемами пандемии, и в 2022 г., когда работу усложнили санкции.

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