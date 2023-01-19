Полезный рацион для морских ежей разработали в Дальрыбвтузе

Дальрыбвтуз запатентовал новый способ кормления личинок и молоди серого морского ежа. Добавление в рацион гидробионтов дрожжевого препарата повысит продуктивность их выращивания, считают ученые.

Исследования кормления гидробионтов проходили в рамках госзадания с 2020 г. на кафедре «Водные биоресурсы и аквакультура». Над проектом работала команда под руководством заместителя директора по научной работе Института рыболовства и аквакультуры Инги Матросовой.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе университета, специалисты вырастили более 100 тыс. единиц молоди серого морского ежа. Для его кормления использовали суспензию с добавкой, содержащей кормовые дрожжи, а также расчетное количество гомогената из диатомовых водорослей и порошка ламинарии.

«Эксперименты были сосредоточены на эффективности пробиотических добавок. Мы использовали разработанный нами кормовой препарат пробиотической направленности на основе дрожжей рода Rhodotorula для использования его в качестве дополняющей или замещающей кормовой основы для выращивания личинок и молоди серого морского ежа», — рассказала Инга Матросова.

Ожидается, что результаты работы позволят университету сформировать новые эффективные подходы к получению молоди ценных гидробионтов, обеспечить замещение импортных кормов и добавок, а также наладить собственное производство с более экономически и функционально эффективным видом питания.

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