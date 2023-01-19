Корейскую «визу» для креветки будет утверждать Росрыболовство

Росрыболовство получило полномочия подтверждать законность происхождения креветок, экспортируемых в Республику Корея. Аналогичный механизм уже более десяти лет применяется при поставках российского краба.

Правительство расширило полномочия Росрыболовства по подтверждению законности происхождения морепродуктов, ввозимых на территорию Республики Корея. В соответствии с постановлением № 37 от 18 января 2023 г. ведомство будет утверждать сертификаты происхождения не только на крабов, но и на креветок — в живом, охлажденном или замороженном виде, а также на продукцию из этих видов водных биоресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сертификация российских морепродуктов направлена на противодействие обороту продукции из водных биоресурсов незаконного происхождения. Договоренность о включении в сертификат креветок была достигнута по итогам 31-й сессии российско-корейской комиссии по рыбному хозяйству.

Порядок оформления и форму сертификата определит Минсельхоз по согласованию с ФСБ. Действовавшее с 2012 г. постановление по сертификату для экспорта крабов признано утратившим силу.

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