Минтранс странно прокомментировал предложение по субсидиям

Меры по поддержке автоперевозок рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть страны были предложены, чтобы повысить доступность рыбы для россиян.

Письмо по вопросам поддержки перевозок рыбной продукции автотранспортом — в связи с развитием такого способа доставки — направляла член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Совместно с отраслевым сообществом были выработаны предложения по мерам, призванным снизить затраты на перевозку и сделать рыбу более доступной для конечного потребителя, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве одного из возможных решений были названы топливные субсидии. Однако Минтранс не поддержал субсидирование затрат на топливо.

«Перевозка грузов автомобильным транспортом является предпочтительной в случае доставки на короткие расстояния в связи с ее экономической эффективностью, оперативностью и возможностью доставки «от двери до двери». При перевозке грузов на большие расстояния указанные преимущества автомобильного транспорта утрачивают актуальность. Осуществление доставки с Дальнего Востока в европейскую часть Российской Федерации исключительно автомобильным транспортом представляется экономически нецелесообразной. В данном случае предпочтительней рассмотреть возможность осуществления перевозок грузов в смешанном сообщении. Применение мультимодальных перевозок позволит преодолевать часть расстояния с использованием другого вида транспорта, например, водного или железнодорожного», — говорится в ответе, направленном сенатору за подписью первого заместителя министра транспорта Андрея Костюка.

«Очень странно читать такое объяснение, — прокомментировал аргументы ведомства президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. — Мы предлагали субсидирование как меру по насыщению внутреннего рынка рыбной продукцией и именно исходя из тенденций, которые складываются в сфере перевозок. О том, что востребованность авоперевозок растет, говорят сами компании, обеспечивающие логистику, причем разными видами транспорта. Однако Минтранс почему-то решил объяснить непредоставление поддержки тем, что вроде как такие перевозки рынку не нужны».

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