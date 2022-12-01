АРПП предложила льготный автобилет для рыбы

Доставка рыбы с Дальнего Востока в другие регионы страны автомобильным транспортом стала востребованной альтернативой прочим способам перевозки, отмечают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Объединение предложило возможные меры по господдержке таких транспортировок. Это поможет снизить цену для конечного потребителя, полагают в АРПП.

Предложения по доставке рыбной продукции с Дальнего Востока в другие регионы страны Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья направила вице-премьеру — полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, в Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики и Минвостокразвития. Кроме того, объединение обратилось по этому вопросу к члену комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александру Щербакову.

«Считаем, что в настоящее время остро назрел вопрос введения ощутимых мер поддержки для компаний с Дальнего Востока, которые в оперативные сроки и с соблюдением высоких стандартов качества поставок доставляют рыбопродукцию в центральные части России», — говорится в письме АРПП.

Рыбохозяйственные предприятия выбирают автоперевозки в связи с быстротой, мобильностью и сборностью грузов, подчеркнули в ассоциации.

При доставке рыбопродукции с Дальнего Востока в европейскую часть страны автотранспортом 43,8% себестоимости составляют затраты на оплату дизтоплива, отметили в АРПП.

Действенной мерой господдержки автоперевозок рыбы могли бы стать топливные субсидии, считают в отраслевом объединении. Сейчас уже предусмотрены субсидии для железной дороге при перевозках рыбы, есть механизм поддержки для доставки грузов по Северному морскому пути - нужно обратить внимание и на автоперевозки, ведь их востребованность заметно выросла, заявил Fishnews президент ассоциации Георгий Мартынов. Это помогло бы сделать рыбу более доступной для потребителя — задача, о которой давно говорит государство, считает руководитель АРПП.

В качестве еще одной меры поддержки ассоциация предлагает освободить автотранспортные организации, которые возят рыбу с Дальнего Востока в другие регионы страны, от платы по системе «Платон».

По данным дистрибьюторов, в структуре расходов по отношению к выручке при автоперевозках рыбной продукции плата за пользование «Платоном» составляет 5,5%. Эти затраты в итоге тоже отражаются на том, сколько стоит рыба для конечного потребителя, считают в АРПП.

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