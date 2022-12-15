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Автомобильными перевозками рыбы активно занимается «Нерей» Фото предоставлено компанией

Для повышения доступности рыбы предлагают топливные субсидии

Компании, занимающиеся доставкой дальневосточной рыбы в европейскую часть страны, говорят о необходимости господдержки автомобильных перевозок такой продукции. Это помогло бы снизить цены для конечных потребителей, считают в бизнес-сообществе.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обратилась в госорганы с предложениями поддержать доставку дальневосточной рыбы в другие регионы страны. С этой целью могут быть задействованы топливные субсидии для автомобильных перевозок, заявили в АРПП.

Автотранспорт — востребованный способ доставки рыбной продукции с Дальнего Востока, отмечают в компании «Нерей». «В общем объеме наших заказов более 80% занимают заказы именно на автомобильную перевозку, — рассказал генеральный директор предприятия Андрей Забуга. — Такой способ доставки привлекает за счет быстрых сроков, мобильности и сборности груза. Кроме того, это возможность доставки до склада клиента, где отсутствуют подъездные ж/д пути».

Сегодня есть острая необходимость поддержать на государственном уровне автомобильные перевозки рыбы, считает собеседник Fishnews. Логистические расходы занимают весомую долю в себестоимости рыбной продукции, отметил он. Например, в период путины рыбаки предлагают сельдь по вполне привлекательной цене 40-45 рублей за килограмм. При доставке в Сибирь с учетом логистических расходов это уже 65-70 рублей. И здесь топливные субсидии могли бы помочь в снижении стоимости для потребителя.

В 2021 г. правительство предусмотрело субсидии для стимулирования перевозок продукции из минтая по железной дороге на льготных условиях. Эта мера поддержки действительно помогает в насыщении рыбой внутреннего рынка, считает Андрей Забуга. Как только возобновляется действие льготы на перевозку — спрос на минтай сразу же растет, отмечает руководитель компании «Нерей». Поддержка автомобильных перевозок также пошла бы на пользу обеспечению рыбными товарами россиян, уверен он. Немаловажно, что доступные тарифы на перевозку позволяют эффективнее организовать всю логистику, ускоряя оборот.

«Наше общее стремление — сделать доступнее для населения дальневосточную рыбу», — подчеркнул Андрей Забуга.

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НазадМетки: дальний востокминтайправительство
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