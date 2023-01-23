Аквафермеров Карелии приглашают за субсидиями на чистку дна

В Карелии стартовал отбор потенциальных получателей субсидии на повышение экологизации аквакультуры. Реализация этой формы господдержки рыбоводов в республике началась в прошлом году и будет продолжена в нынешнем.

О планах продолжения программы экологизации аквакультуры было объявлено в январе. Теперь начался отбор претендентов, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского и рыбного хозяйства республики.

Получить субсидию могут предприятия аквакультуры (кроме некоммерческих организаций), работающие в регионе и состоящие на учете в налоговых органах на территории Карелии.

Отбор регламентирован Порядком, утвержденным постановлением правительства республики от 25 апреля 2022 г. № 249, а также приказом регионального министерства сельского и рыбного хозяйства от 19 января 2023 г. № 20 «О проведении отбора для предоставления субсидий в 2023 году».

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