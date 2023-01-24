Бизнесу продлили отсрочку по страховым взносам

Правительство продлило действие отсрочки уплаты страховых взносов для широкого перечня предприятий, в том числе в сферах рыболовства и рыбоводства. Если раньше платежи за второй квартал 2022 г. необходимо было внести до конца апреля 2023 г., то теперь этот срок увеличен до 28 мая 2024 г.

Установленная весной прошлого года отсрочка продлена постановлением правительства от 17 января 2023 г. № 28. Переносом платежей смогут воспользоваться как организации, так и индивидуальные предприниматели. При этом, если речь идет о страховых взносах ИП, начисленных за 2021 г. с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей, то последним сроком уплаты станет 1 мая 2024 г., рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Отсрочка по уплате страховых взносов за третий квартал 2022 г. предусмотрена для организаций и ИП, осуществляющих более 30 видов деятельности, включая рыболовство и рыбоводство. Им нужно будет внести необходимые платежи также до 28 мая 2024 г.

«Это решение даст возможность бизнесу и дальше использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы, прежде всего заработные платы сотрудникам, развитие и модернизацию производства, перестройку логистики», — подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 23 января.

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