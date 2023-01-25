Каспийскому промыслу есть куда расти

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО в прошедшем году выполнили большой комплекс мониторинговых работ. Общий вылов морских рыб превысил 36,3 тыс. тонн, объемы освоены на 30%. Это в 11-23 раза больше, чем в 2011-2018 гг., отмечают ученые.

Результаты весенней сельдяной съемки показали, что состояние популяций можно охарактеризовать как стабильное. На долю долгинской сельди приходилось 48,3%, каспийского и большеглазого пузанков — 34,2 и 17,5% соответственно, сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ. Постепенное увеличение интенсивности промысла сетными порядками положительно отразилось на освоении рекомендованного вылова, который достиг 1,4 тыс. тонн, что в 15,3 раза больше уловов 2000-2010 гг., обратили внимание в филиале.

Отмечено, что на основе анализа существующего промысла разработаны предложения и рекомендации для полного освоения рекомендованного вылова морских сельдей.

Высокие по плотности концентрации кефали формировались в районах крайновского и сулакского побережий, вблизи Аграханского полуострова и острова Чечень (до 90 экземпляров за час траления).

«За последние 5 лет уловы кефали выросли. Освоение достигало 41% и находилось в прямой зависимости от организации промысла, количества дней пребывания на промысле и применяемых орудий лова», — рассказали ученые.

Особо специалисты остановились на каспийских кильках — сейчас основном объекте промысла с рекомендованным выловом в размере более 100 тыс. тонн. Результаты июльской килечной съемки свидетельствовали о высокой плотности биомассы. Российский промысел разноглубинными тралами, переориентированный на мощный запас обыкновенной кильки в 2019 г. добился значительных успехов: уловы увеличились с 1,1 тыс. тонн (2012-2018 гг.) до 33,8 тыс. тонн (2022 г.), то есть в 30,7 раза, констатируют в филиале.

«Результаты гидроакустических исследований свидетельствуют о высоких концентрациях килек в глубоководной части моря до 800 м изобаты, где еще добыча не ведется. Разработка этих районов позволит значительно расширить географию промысла килек с дополнительным увеличением вылова в пределах 20-25 тыс. тонн», — подчеркнули в КаспНИРХ.

Ученые заметили: несмотря на увеличение объема вылова всех морских рыб, при благоприятном состоянии запасов отдельных видов интенсивность добычи продолжает оставаться на низком уровне. Поэтому основная задача сотрудников профильной лаборатории филиала на ближайшие годы будет направлена на дальнейшее развитие промысла.

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