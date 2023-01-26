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ВАРПЭ предлагает включить в перечень рыбопродукции для применения вычета по сбору, в частности, продукцию из тихоокеанских лососей

ВАРПЭ призвала не сужать возможности для стимулирования переработки

Министерство сельского хозяйства предложило перечень рыбопродукции для применения вычета по сбору за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой. ВАРПЭ заявила о необходимости проработать вопрос расширения списка.

Минсельхоз в январе внес в правительство проект распоряжения для реализации поправок по сборам за пользование водными биоресурсами, принятых в ноябре. Речь идет о перечне рыбной продукции для применения вычета по сбору, призванного, как ранее отмечали власти, создать условия для развития глубокой переработки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список, предложенный министерством, попала продукция из объектов промысла двух бассейнов — Дальневосточного и Северного. Для Дальнего Востока вычет предполагается распространить на продукцию из минтая: филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное; филе рыбное мороженое; мясо рыбы (включая фарш) мороженое; мука. Такой же набор предложен по сельди. По треске — филе.

По Северному бассейну в списке филе трески, а также мясо рыбы (включая фарш) и филе — для пикши.

Выбор именно таких объектов промысла Минсельхоз объяснил тем, что они являются наиболее массовыми по производству продукции и наиболее высоколиквидными.

Однако в бизнес-сообществе считают, что перечень нуждается в доработке. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников обратилась по этой проблеме к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Объединение отметило, что перечень продукции глубокой переработки гораздо шире. Готовая к употреблению рыбная продукция — консервы и пресервы, рыба и филе соленые, копченые и вяленые, икра, печень и молоки, полуфабрикаты и готовые блюда — составляют около 13% объема производства рыбопродукции (564,6 тыс. тонн), в то время как мясо рыбы, филе и мука, требующие дополнительной обработки перед употреблением, — менее 9%.

В ассоциации обратили внимание, что на производство разнообразной продукции, причем не только из минтая, сельди и трески, ориентированы заводы, которые строятся и будут строиться по программе инвестиционных квот в Дальневосточном регионе. На береговых мощностях выпускается в том числе и продукция из тихоокеанских лососей — филе, фарш, икра, молоки.

Эксперты ВАРПЭ отметили, что из сельди, например, выпускается рыба соленая или в рассоле, рыба и филе горячего и холодного копчения — около 60 тыс. тонн.

Ассоциация попросила зампреда правительства поручить Минсельхозу и Росрыболовству совместно с бизнес-объединениями и предприятиями проанализировать структуру производства на береговых заводах и доработать проект распоряжения на базе экономически обоснованных предложений.

«Совместная работа регуляторов и бизнеса по разработке эффективного подхода к администрированию налоговой реформы отрасли — очень важный этап. ВАРПЭ предлагает подход, стимулирующий развитие ассортиментного ряда рыбопродукции на российских прилавках. Речь о налоговом стимулировании предприятий, производящих продукцию высокой степени переработки абсолютно разного типа — и полуфабрикаты, и филе, и готовая к употреблению продукцию и др. Кроме того, считаем, что важно охватить как можно больше видов рыбы. Наша задача — развивать внутренний рынок и удовлетворять потребность населения в разнообразной, доступной и качественной рыбопродукции», — прокомментировал президент ассоциации Герман Зверев.

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НазадМетки: варпэдальний востокикраправительстворосрыболовство
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